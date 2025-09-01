Catania: si apposta sotto casa della ex dopo il divieto per i maltrattamenti pure alla figlia neonata

Ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e si è avvicinato all’ex moglie e alla figlia di cinque mesi, nonostante il divieto di avvicinarsi a entrambe quali persone offese alla luce dei diversi casi di maltrattamenti. Un 31enne di origine nigeriana è stato individuato, bloccato e arrestato dalla polizia a Catania dopo la segnalazione della donna che, impaurita e con la neonata in braccio, non riusciva a fare rientro in casa per le resistenze manifestate dall’ex coniuge che stazionava proprio davanti all’abitazione.

I poliziotti hanno tentato di tranquillizzare la donna al telefono, mentre una volante è stata inviata nel luogo indicato dalla signora. In pochi minuti, gli agenti hanno raggiunto la donna, anche lei di origine nigeriana, nella zona San Cristoforo. Non distante hanno individuato l’ex marito che stava violando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dalle persone offese, l’ex moglie e la figlia. L’uomo, in passato, si è reso responsabile nei loro riguardi di condotte di maltrattamento. Dopo essere stato identificato, il 31enne è stato arrestato. Informato il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio per direttissima.