Maltempo in Sicilia: l’elenco dei voli dirottati e in ritardo

Foto di Sicilia in volo su Facebook

A causa di una fase acuta del maltempo, che si sta abbattendo su gran parte dell’Isola, diversi voli stanno registrando dei problemi. Non solo forte pioggia e vento che supera i 90 chilometri orari, sulla Sicilia è in corso anche una tempesta di fulmini. Alcuni sono già stati dirottati, mentre altri sono in attesa di destinazione. A fare l’elenco dei voli interessati dai disagi dovuti al maltempo, è la pagina Facebook Sicilia in volo. Dall’aeroporto Fontanarossa di Catania avevano già annunciato che «potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o dirottamenti di voli».

L’aereo della compagnia Ryanair partito da Bologna e diretto a Catania sta tornando indietro verso Roma. Il volo della Wizz staziona ancora sulle isole Eolie. Problemi si registrano anche all’aeroporto di Palermo dove per il volo Vueling in arrivo da Barcellona. All’aeroporto di Comiso è ancora in attesa di potere atterrare l’aereo di Aeroitalia partito da Bergamo.

Al momento, risulta dirottato a Lamezia Terme il volo della Wizz partito da Torino e diretto a Catania. Stessa sorte anche per l’aereo della compagnia Vueling partito da Barcellona e diretto a Palermo che atterrerà, invece, a Napoli. Il volo di Ryanair partito da Roma e diretto a Palermo si sta dirigento verso Trapani. E problemi ha registrato anche l’aereo partito da Tunisi – della compagnia Tunisair – che era diretto a Catania ma sta tornando verso Tunisi.

In aggiornamento.