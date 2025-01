Maltempo e allerta rossa, l’annuncio dell’aeroporto di Catania per i passeggeri

Foto di Sac, società aeroporto Catania

«Comunichiamo che, a causa dell’allerta meteo prevista per domani, venerdì 17 gennaio, con temporali intensi sulla Sicilia orientale, potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o dirottamenti di voli». Questo l’annuncio della Sac, società che gestisce l’aeroporto Fontanarossa di Catania, in previsione dell’allerta rossa diramata dalla Protezione civile regionale. Il consiglio per i passeggeri è quello di «contattare direttamente la compagnia aerea di riferimento per aggiornamenti sullo stato del volo. Prevedere eventuali rallentamenti nei trasporti per raggiungere l’aeroporto. Per ulteriore assistenza – conclude Sac – siamo a vostra disposizione tramite i nostri canali di contatto».