Entra nel vivo una fase di instabilità meteo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani mercoledì 1 ottobre. Su tutta la Sicilia è prevista allerta gialla. «Dalla notte di oggi e per le successive 24-36 ore – si legge nell’avviso – si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».