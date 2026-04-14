immagine creata con l'intelligenza artificiale

Maltempo, pioggia e temporali in Sicilia

14/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dal pomeriggio-sera di oggi temporali sulla Sicilia. Specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla

Maltempo, temporali in Sicilia

Una circolazione depressaria ben strutturata negli strati atmosferici superiori. Attualmente sulla Tunisia, già dal pomeriggio di oggi, e nel corso della giornata di domani, favorirà l’innesco di intensi temporali sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche.

L’avviso della Protezione civile

L’avviso prevede, dal pomeriggio-sera di oggi, martedì 14 aprile, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporali sulla Sicilia. In particolare, per quanto riguarda il settore centro-occidentale dell’isola. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, grandinate e attività elettrica. Per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, allerta gialla non solo in Sicilia. Ma anche in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Calabria. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Sciopero dei trasportatori siciliani, bloccati i porti dell’Isola: «Contro i rincari da 500 euro a tratta»
Leggi la notizia

Dal pomeriggio-sera di oggi temporali sulla Sicilia. Specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla.  Maltempo, […]

Expo Wild chiude con 30mila presenze: successo a SiciliaFiera
Leggi la notizia

Dal pomeriggio-sera di oggi temporali sulla Sicilia. Specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla.  Maltempo, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Oroscopo del mese di aprile 2026
di

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni […]

Business in chiaro

Agroalimentare, 70 milioni per la filiera: oltre la materia prima, cosa prevede il bando SRD13
di

Se negli ultimi anni l’agricoltura ha puntato molto sull’innovazione in campo, una delle sfide oggi più importanti riguarda ciò che accade dopo la produzione: trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ed è proprio sui passaggi della filiera agroalimentare che interviene il bando SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze