Maltempo, pioggia e temporali in Sicilia

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Dal pomeriggio-sera di oggi temporali sulla Sicilia. Specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla.

Maltempo, temporali in Sicilia

Una circolazione depressaria ben strutturata negli strati atmosferici superiori. Attualmente sulla Tunisia, già dal pomeriggio di oggi, e nel corso della giornata di domani, favorirà l’innesco di intensi temporali sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche.

L’avviso della Protezione civile

L’avviso prevede, dal pomeriggio-sera di oggi, martedì 14 aprile, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporali sulla Sicilia. In particolare, per quanto riguarda il settore centro-occidentale dell’isola. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, grandinate e attività elettrica. Per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, allerta gialla non solo in Sicilia. Ma anche in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Calabria.