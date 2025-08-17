Maltempo alle Eolie: tra nubifragi, frane ed escursionisti bloccati

Non si ferma il maltempo in Sicilia, previsto anche per la giornata di oggi e che ieri ha flagellato le isole Eolie. A Vulcano, i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una violenta alluvione che ha causato numerose frane, con il blocco di diversi veicoli e rischi per la popolazione. Quattro escursionisti, inoltre – dopo i sette salvati sull’Etna e il falso allarme sulle Madonie -, sono stati recuperati dopo essere saliti sulle zone del cratere a bordo di un fuoristrada, per poi essere sorpresi dalla piena. Una tromba d’aria, intanto, ha colpito l’isola di Panarea, mentre il nubifragio a Lipari ha sepolto d’acqua diverse auto. Oltre a far saltare i tombini, allagare alcune case e creare malfunzionamenti alle linee telefoniche. Il tutto in un momento in cui le isole minori sono più affollate del solito, per la presenza dei turisti.