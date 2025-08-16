Etna, cinque escursionisti dispersi vicino al Rifugio Galvarina: sorpresi dal maltempo, hanno perso il sentiero

Cinque escursionisti dispersi nell’area a monte del Rifugio Galvarina, sul versante sud ovest dell’Etna, a circa 1850 metri di quota. È l’intervento di ricerca che ha impegnato una squadra siciliana del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Stazione Etna sud, intervenuta nel primo pomeriggio di oggi insieme alla guardia di finanza. I cinque escursionisti, tra i 29 e i 34 anni, provenienti dalle provincie di Siracusa e Torino, erano in fase di discesa verso il rifugio quando, non adeguatamente vestiti e attrezzati, sono stati sorpresi dal maltempo. Così, hanno perso il sentiero. I cinque sono stati ritrovati, infreddoliti e bagnati, dai soccorsi e poi affidati alle cure del personale del 118 per verificare le loro condizioni di salute.

Ieri pomeriggio era toccato a due escursionisti colpiti da una violenta grandinata sui Monti Sartorius. In entrambi i casi, a generare gli incidenti è la sottovalutazione – specie provenendo dal caldo della città – della quota e della variabilità del meteo in montagna, questa settimana interessata ogni giorno da grandinate e nubifragi, «che possono portare anche all’ipotermia», ricordano dal soccorso alpino. Raccomandando gli escursionisti di «accertarsi delle condizioni meteo previste nelle aree in cui ci si intende recare, prima di intraprendere una escursione». E di equipaggiarsi a dovere. In caso di infortunio, comunque, è possibile chiamare il numero unico delle emergenze 112, specificando che ci si trova in ambiente montano o impervio.