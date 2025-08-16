Etna, cinque escursionisti dispersi vicino al Rifugio Galvarina: sorpresi dal maltempo, hanno perso il sentiero

16/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Cinque escursionisti dispersi nell’area a monte del Rifugio Galvarina, sul versante sud ovest dell’Etna, a circa 1850 metri di quota. È l’intervento di ricerca che ha impegnato una squadra siciliana del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Stazione Etna sud, intervenuta nel primo pomeriggio di oggi insieme alla guardia di finanza. I cinque escursionisti, tra i 29 e i 34 anni, provenienti dalle provincie di Siracusa e Torino, erano in fase di discesa verso il rifugio quando, non adeguatamente vestiti e attrezzati, sono stati sorpresi dal maltempo. Così, hanno perso il sentiero. I cinque sono stati ritrovati, infreddoliti e bagnati, dai soccorsi e poi affidati alle cure del personale del 118 per verificare le loro condizioni di salute.

Ieri pomeriggio era toccato a due escursionisti colpiti da una violenta grandinata sui Monti Sartorius. In entrambi i casi, a generare gli incidenti è la sottovalutazione – specie provenendo dal caldo della città – della quota e della variabilità del meteo in montagna, questa settimana interessata ogni giorno da grandinate e nubifragi, «che possono portare anche all’ipotermia», ricordano dal soccorso alpino. Raccomandando gli escursionisti di «accertarsi delle condizioni meteo previste nelle aree in cui ci si intende recare, prima di intraprendere una escursione». E di equipaggiarsi a dovere. In caso di infortunio, comunque, è possibile chiamare il numero unico delle emergenze 112, specificando che ci si trova in ambiente montano o impervio.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Staccionate e tornelli sulle spiagge siciliane: dopo la promessa della Regione, l’elenco delle criticità a Siracusa
Leggi la notizia

Cinque escursionisti dispersi nell’area a monte del Rifugio Galvarina, sul versante sud ovest dell’Etna, a circa 1850 metri di quota. È l’intervento di ricerca che ha impegnato una squadra siciliana del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Stazione Etna sud, intervenuta nel primo pomeriggio di oggi insieme alla guardia di finanza. I cinque escursionisti, […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
Leggi la notizia

Cinque escursionisti dispersi nell’area a monte del Rifugio Galvarina, sul versante sud ovest dell’Etna, a circa 1850 metri di quota. È l’intervento di ricerca che ha impegnato una squadra siciliana del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Stazione Etna sud, intervenuta nel primo pomeriggio di oggi insieme alla guardia di finanza. I cinque escursionisti, […]

Cane lanciato da un ponte della Palermo-Sciacca: il Comune lo recupera e fa appello ai cittadini per trovare i responsabili
Leggi la notizia

Cinque escursionisti dispersi nell’area a monte del Rifugio Galvarina, sul versante sud ovest dell’Etna, a circa 1850 metri di quota. È l’intervento di ricerca che ha impegnato una squadra siciliana del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Stazione Etna sud, intervenuta nel primo pomeriggio di oggi insieme alla guardia di finanza. I cinque escursionisti, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]