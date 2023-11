Maltempo, anziano precipita in un tombino a Bagheria

Un uomo di 78 anni è precipitato in un tombino in via Lanza di Trabia a Bagheria (in provincia di Palermo). L’anziano è stato soccorso da diverse persone attraverso una scala. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e gli operatori del 118. In seguito all’accaduto, la zona è stata transennata e messa in sicurezza. Il tutto si è verificato in seguito al maltempo di ieri: una pioggia intensa si è abbattuta per circa mezz’ora su Palermo e provincia provocando allagamenti e disagi alla circolazione, oltre a scoperchiare diversi tombini.