Era in vacanza a Catania, in giro tra i pub della città, ma ha finito per dover lavorare: concludendo la serata con l’arresto di un 22enne armato di pistola, tra la folla della movida. Succede a un maresciallo dei carabinieri calabrese che, nel corso della sua vacanza etnea con gli amici, ha notato un giovane fermo davanti a un locale. Con particolare rigonfiamento sotto la maglietta, che ha subito fatto pensare al militare che portasse con sé una pistola. Insospettito, il carabiniere ha tenuto d’occhio il giovane, chiedendo intanto ai colleghi locali di intervenire. Che, arrivati sul posto e perquisendo il ragazzo, gli hanno trovato addosso una pistola priva di matricola, modificata e funzionante, con sei cartucce calibro 380 inserite nel caricatore, più altri 5 proiettili nascosti nella tasca dei pantaloni. Tutto sequestrato, saranno compiuti altri accertamenti per capire se l’arma sia stata usata per compiere qualche reato. Il giovane, invece, è stato posto agli arresti domiciliari.