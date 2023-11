Pioggia intensa su Palermo, allagamenti e disagi al traffico

Una pioggia intensa si è abbattuta nella serata di ieri e per circa mezz’ora su Palermo, provocando allagamenti e disagi alla circolazione. I problemi maggiori si sono registrati lungo la circonvallazione, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei pressi di Tommaso Natale. Allagamenti anche a Mondello, in via Lanza di Scalea e in via Venere. Nunerose le chiamate ai vigili del fuoco. Le previsioni segnalano un miglioramento delle condizioni per le prossime ore.