Una fattoria abusiva in un agriturismo in contrada Coda volpe, a Catania. È la scoperta della polizia che, insieme ai veterinari dell’Asp, ha accertato la presenza di animali allevati e detenuti senza prescrizioni. Così come non risultano le autorizzazioni per organizzare incontri tra il pubblico e gli animali, privi delle necessarie analisi. Ad allertare gli agenti erano state le segnalazioni di alcuni cittadini, riscontrate tramite la pubblicità di eventi sui social network, pubblicate dalla stessa attività, in occasione dei giorni festivi. I veterinari dell’Asp di Catania hanno visitato cavalli, asini, pony, struzzi, oche, alpaca, suini vietnamiti e caprini. Tutti privi di informazioni circa la loro provenienza. All’attività sono state elevate sanzioni per quasi 20mila euro, oltre al sequestro di tutti gli animali e alla analisi per alcuni di loro. Più ulteriori 10mila euro da parte della polizia locale per le mancate autorizzazioni.