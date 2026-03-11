Mafia, sequestro di beni per oltre 10 milioni ai Santapaola-Ercolano

11/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un maxi sequestro, tra Catania e Arezzo, da oltre 10 milioni di euro per la famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano: i beni sono riconducibili Carmelo Salemi, ritenuto elemento di spicco, e l’imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa. Disposto dal tribunale di Catania, su richiesta della procura ed eseguito dalla guardia di finanza etnea, il sequestro antimafia quote societarie, conti, immobili e terreni riconducibili a Salemi, classe 1969, detto u ciuraru, uomo di Cosa nostra nel quartiere Picanello, e a Papa, imprenditore edile ritenuto asservito agli interessi mafiosi.

Per un totale che supera i 10,8 milioni di euro, i sigilli sono scattati per le quote delle società edili e di compravendita immobiliare Fabri Immobiliare srl, BF Costruzioni srl e VRS Immobiliare srl. Oltre a 62 fabbricati (24 nel Catanese e 38 in provincia di Arezzo), 16 terreni (11 in territorio etneo e 5 in Toscana) e varie disponibilità finanziarie. Nei confronti dei due, Salemi e Papa, erano già stata emessa nel 2024 un’ordinanza di custodia cautelare per l’operazione Oleandro, condotta dalla finanza per le ipotesi di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

