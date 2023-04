Denuncia i figli che la maltrattano e le estorcono i soldi per comprare la droga

Due fratelli originari di Solarino (in provincia di Siracusa) sono stati denunciati dalla propria madre che, negli anni, sarebbe stata vittima di maltrattamenti ed estorsioni. Per i due, i carabinieri della stazione di Ragusa Ibla hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal tribunale di Siracusa. La donna di 68 anni ha raccontato di essere stata maltrattata dai due figli che le avrebbero continuamente estorto dei soldi per comprare la droga. Dopo gli ultimi episodi di violenza, la 68enne si era trasferita a casa della sorella a Ragusa Ibla. Da lì ha denunciato i suoi due figli.