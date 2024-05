Lungomare Fest, domenica 2 giugno eventi all’insegna dello sport

Foto ufficio stampa Comune di Catania

Domenica 2 giugno, festa della Repubblica e giornata nazionale dello sport, ultimo appuntamento prima della pausa estiva con Lungomare Fest e la chiusura al traffico veicolare. Previste una serie di animazioni di carattere prettamente sportivo per intrattenere i cittadini che, dalle 10 alle 19, potranno stare all’aria aperta per passeggiare, correre, andare in bicicletta o sul monopattino, fare acquisti nei mercatini artigianali.

Domenica prossima sul lungomare roccioso sarà lo sport, infatti, a caratterizzare la giornata, una grande festa all’insegna di chi ama e pratica le tante discipline coinvolte, con la direzione del Coni, in coordinamento con gli organismi e le associazioni sportive affiliate, per valorizzare, insieme al Comune, la funzione dello sport quale fondamentale fattore di sviluppo dell’individuo e responsabilizzazione della società civile.

Nel lungomare senza automobili verranno allestiti campetti amovibili, per lo svolgimento delle attività sportive di numerose discipline a disposizione di adulti, ragazzi e bambini per celebrare in allegria la festa nazionale dello sport. In dettaglio, ci saranno un campo da mini rugby a conclusione del progetto rugby e legalità con la presenza del decimo reparto mobile della polizia, ma anche minivolley, badminton, calcio, hockey, calcio volano e circuiti ginnici.