La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di fare equanime. Alla ricerca di equilibrio e di una forma più elegante di concepire le relazioni, non saranno ammesse forme sguaiate o troppo impetuose.

Andrà bene per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. E sarà ottimo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia e Acquario. Che trovano fluidità nell’affidarsi e seguire delle regole formali vantaggiose. I segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – si metteranno nelle condizioni di subire meno ed essere più indipendenti dai rapporti. I terra – Toro, Vergine e Capricorno – troveranno la forza di fare e lanciarsi più sicuramente nella vita, nei sentimenti e negli affari.

ARIETE

Luna nuova in Bilancia opposta al cielo dell’Ariete. Ed ecco che la coppia torna la protagonista della vostra vita. Voi e il partner dovrete fare i conti con quanto le vostre realtà, desideri e volontà coincidano. E con come riuscire a cooperare per fare in modo che tutto funzioni. Al lavoro sembra sia iniziata una sfida veramente molto importante e impegnativa, che vi vede trionfare in ascesa. Superando antagonisti e mettendovi davanti ad ambiziose prospettive future in cui vi riconoscerete.

TORO

L’oroscopo segnala che sarete voi Toro in netta espansione sotto questa Luna nuova in Bilancia. Soprattutto da un punto di vista affettivo: volete riequilibrare le cose e fare un nuovo punto della situazione con il partner. Vivendo in maniera più serena, da quando avete operato delle scelte lavorative diverse, piuttosto che creavi dubbi e incertezze sul da farsi. Per nulla motivati a tornare indietro, adesso vi serve prendere la rincorsa e lanciarvi. Più cose farete, più vi sentirete soddisfatti.

GEMELLI

Per voi Gemelli, la Luna nuova in Bilancia costituisce un meraviglioso trigono che vi appagherà non poco. Poiché sarà il toccasana ideale in un momento in cui Urano, presente nei vostri gradi, sta sconvolgendo ogni programma. E vi chiede di adattarvi a nuove geometrie professionali. Oltre ai cambiamenti che si susseguono e alla confusione che ne deriva, questa Luna è portatrice di un saggio consiglio. Ovvero, essere più puntuali e maggiormente attenti a seguire le regole, senza troppo manifestare il vostro ego. Non è il momento di fare gli originali.

CANCRO

Luna nuova in Bilancia, e si sente aria di casa e regole dalle parti dell’oroscopo di voi Cancro! Questa Luna vi convincerà ad accettare i limiti delle nuove condizioni professionali. O di spostamenti per cause di lavoro che incidono sulla vostra vita privata e che vi mettono un po’ in difficoltà. Questa Luna, sia chiaro, non è affatto rassegnazione. Tutt’altro: rappresenta, infatti, la voglia che sentirete di superare il limite. L’ostacolo che si frappone tra voi e la vostra realizzazione, in termini pratici della vostra vita.

LEONE

Stupenda Luna nuova in Bilancia di sestile a voi Leone, che sentirete subito la voglia di vedere gente nuova e fare altro. Di vivere, insomma, quelle cose a cui avete rinunciato per tantissimo tempo. Sentirete la voglia di manifestarvi ed entrare più nel vivo della vostra vita. Con piccoli spostamenti con amici appena fuori città, ad esempio. Per sentire che vi concedete delle cose non solo per dovere ma, soprattutto, per piacere. Anche in amore sarete più comunicativi e interattivi con il partner, che coinvolgete sempre di più. I tempi, del resto, sono maturi per una certa evoluzione.

VERGINE

Una Luna stupenda per voi Vergine, che sentite il bisogno di fare valutazioni lucide e progettare qualcosa di autentico con il partner. E l’oroscopo vi porta buone notizie: la Luna nuova in Bilancia vi darà proprio gli strumenti per farlo. Sembra che il cielo disponga una maggiore sicurezza economica, vantaggiosissima per voi. Poiché troverete strade nuove per mettere al servizio il vostro talento e curare strategie di nuova concezione. Il vostro animo sembra rinsaldato e davanti agli occhi vedete solo la bellezza dei sentimenti.

BILANCIA

La Bilancia è protagonista di questa Luna nuova, che sembra galvanizzare emozionalmente il suo cielo. Rendendosi pronta a prendere nuovi provvedimenti e a liberare un po’ le emozioni trattenute finora. Pronti di nuovo a mettere tutto in discussione e a gestire al meglio la vostra vita in maniera più convinta, siete alla ricerca di rassicurazioni, sia al lavoro che in amore. Difficilmente sopporterete un partner poco comunicativo o trasmissivo. Non fermate nulla che sentite fluire dentro di voi e confessate le vostre emozioni, sia in positivo che in negativo.

SCORPIONE

Luna nuova in Bilancia, per voi Scorpione, significa un po’ affondare nella vostra psiche. Ascoltarvi di più e dare più spazio all’intuito, su paure e indecisioni. Forse avete incamerato troppo e questa Luna vi vuole segnalare che siete alla saturazione. Ma sicuramente vi rende più raffinatamente intuitivi e pieni di sagacia. Non aspettate conferme: se sentite di non potervi fidare di qualcuno, aspettate ad aprirvi. Del resto, sarà una Luna rivelatoria in ogni senso.

SAGITTARIO

Una Luna nuova in Bilancia che vi regala la forza del lavoro d’equipe. E vi rende molto più sicuri di potere contare non solo sulla vostra squadra, ma anche sul partner e i vostri affetti di sempre. Il momento che segna questa Luna nuova scongiura ogni sospetto che avete su amicizie che pensate non funzionino. O su collaborazioni che rimarranno un’ipotesi. Anche in positivo ci saranno delle sorprese. È, in fin dei conti, una Luna che porta luce e verità sulle dinamiche sistemiche che state vivendo.

CAPRICORNO

Luna nuova in Bilancia, per voi Capricorno, è una gran bella sfida lavorativa. È una configurazione che vuole e otterrà di più. Non senza qualche piccolo sacrificio, certamente, ma senza mai lasciarvi indietro. Tornano le ambizioni di voi Capricorno, che sarete disposti a muovere le montagne per un obiettivo ambizioso a cui ambite da tempo. In amore, il partner potrebbe rimproverarvi una certa poca attenzione. Forse dovreste concentrarvi un po’ di più sui sentimenti tralasciando, a volte, le tensioni da ufficio.

ACQUARIO

Stupendo trigono, per voi Acquario, da questa magica Luna nuova in Bilancia. Che vi chiamerà di nuovo a essere in primo piano e a distruggere i soliti muri di ghiaccio che mettete come distanza. Ricambierete con molta più serenità gli affetti e le condizioni generali di serena comunicazione sembreranno ripristinati. Anche la passione vorrà il suo tributo e si scatenerà per farvi sentire molto meglio. E in comunione più profonda con il partner, che vi vede più romantici e interessati all’intesa a due. A cui, a volte, sembrate impermeabili.

PESCI

Questa Luna nuova in Bilancia, a voi Pesci, sembra parlare a distanza tramite aspetti lontani ma efficaci. Nonostante non vi sentiate apprezzati come vorreste, darete il massimo per farvi capire. E tornerà l’esigenza di scontrarvi con la poca emozionalità di alcune persone che avete intorno. Al lavoro, invece, sarete un po’ più inflessibili e fieri, senza troppi tentennamenti. Anche disposti a lasciare qualche senso di colpa indietro, pur di risolvere drasticamente alcune dinamiche che non vi convincono più.