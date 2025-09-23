Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un astrologo e lo faremo in questa nuova puntata dei nostri approfondimenti astrologici. Secondo segno d’aria, la Bilancia è un segno attivo, per cui tecnicamente rientra, seppur retto da Venere, nella categoria dei segni contemplati come maschili.

Bilancia, il segno cardinale d’autunno

Il segno del mese: la Bilancia (foto di Dorothea)

Il cardinale d’autunno Bilancia dà il via a una stagione le cui caratteristiche sono molto centrate su un pensiero equilibrato, che tende all’eliminazione delle zavorre e delle problematicità in maniera elegante ma inesorabile. Poiché l’aspirazione a una vita confortevole e il fortissimo bisogno di armonia prevede l’automatico allontanamento di tutto ciò che non è analogico al senso del bello e del quieto vivere. La bella Venere dà comunque caratteristiche mondane e piacevoli: socialmente molto disponibili, i Bilancia, però, non amano essere invasi nella gestione delle loro vite e dei loro affetti.

Le attitudini della Bilancia

La loro spiccata attitudine all’equilibrio e all’analisi delle parti contrastanti di un qualunque assunto li rende dei perfetti diplomatici e ottimi mediatori. La propensione alla giustizia ne fa quasi sempre dei perfetti giuristi. La bella Venere, però, si può manifestare solleticando i lati estetici del segno, rendendoli dei bravissimi grafici, pubblicisti, redattori, editori e, molte volte, artisti, in particolare appassionati alla pittura.

La natura del segno zodiacale

La loro natura aerea è salomonica e il loro senso di equità è antico, tanto quanto le tradizioni che la legano ai suoi miti e alla storia della costellazione. Che, addirittura, si pensava essere un’estensione delle chele dell’allora vastissima costellazione dello Scorpione, ma che echeggiava già per gli egizi come a sé stante. Poiché nel culto dell’antico popolo il mito della pesa del cuore dopo il trapasso era una simbologia molto aderente all’oggetto e alla caratterologia del segno.

L’oroscopo 2025 della Bilancia

Il 2025 del segno zodiacale del mese, la Bilancia, rappresenta un anno di sintesi: gli ultimi mesi, infatti, sono stati mesi in cui tanti nodi sono finalmente venuti al pettine. Per voi, dall’entrata del Sole nel vostro segno zodiacale, si prepara un periodo di semplificazione di una serie di problemi, che finalmente avranno una soluzione. Anche a costo di qualche separazione o di cambio totale di ambiente. Pure in amore volete di più e lo avrete.