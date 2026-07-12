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Paternò, lite tra ragazze in piazza: denunciata 18enne

12/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una lite tra due ragazze a Paternò, in provincia di Catania. Per questo motivo, i carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo sono intervenuti in via Scala vecchia. Al termine di un’attività di controllo, nell’ambito di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa, sulla base degli indizi raccolti da verificare, i militari hanno denunciato una 18enne.

La lite tra due ragazze a Paternò

Un equipaggio, in stretta sinergia con la centrale operativa, ha raggiunto via Scala vecchia a Paternò dove era stata segnalata una lite ancora in corso tra due ragazze. Arrivati in piazza, i militari hanno individuato, tra i presenti, una giovane. In evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista degli operanti ha iniziato a inveire nei loro confronti e a minacciarli. Nella circostanza la ragazza ha anche rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari per poi dichiararne di false. Proseguendo il suo atteggiamento ostile, aggressivo e non collaborativo, rendendo difficoltose le operazioni relative alla sua identificazione.

La 18enne denunciata

In seguito i carabinieri, tramite il fotosegnalamento, sono riusciti comunque a identificare la ragazza per un 18enne del posto. La neomaggiorenne è stata denunciata all’autorità giudiziaria. Per lei le accuse sono di rifiuto d’indicazioni sulla propria generalità, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale.

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