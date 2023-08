Linguaglossa, pretende la pensione dell’anziana madre e la picchia. Arrestato per estorsione

«Dammi la pensione». Un ordine quello che un 53enne di Linguaglossa, in provincia di Catania, avrebbe imposto alla madre 84enne schiaffeggiandola. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di estorsione. A chiamare la caserma è stato un uomo che, passando per strada, ha sentito le urla disperate dell’anziana che chiedeva aiuto. Giunti sul posto, i militari l’hanno soccorsa e hanno raccolto la sua denuncia nei confronti del figlio 53enne già noto per i suoi precedenti. L’uomo ha cercato di convincere i carabinieri del fatto che la donna fosse caduta da sola dalla sedia sbattendo la testa sul pavimento e che, per questo, stava delirando.

I carabinieri hanno fatto allontanare l’uomo e hanno chiamato il 118 per le cure alla vittima. Oltre a risultare psicologicamente scossa, la donna mostrava evidenti rossori sul viso. La stessa vittima ha riferito ai militari che, come già accaduto in diverse occasioni passate, il figlio le avrebbe imposto di consegnarli l’intero importo della pensione (di 1000 euro) e anche alcuni gioielli d’oro. Di fronte al rifiuto della donna, il figlio avrebbe avuto una reazione violenta e l’avrebbe colpita con vari schiaffi. Il 53enne è stato arrestato e per lui è scattato il divieto di avvicinamento alla madre a meno di 500 metri.