Linea Palermo-Messina, modifiche alla circolazione dei treni

Foto di Ferrovie.it

La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Campofelice e Tusa, sulla linea Palermo–Messina, dalle 8.10 alle 13.30 di domenica 11 maggio, per interventi di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). In particolare, si legge in una nota, saranno effettuati interventi di regolazione termica su tratti di binario nella stazione di Cefalù. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.