Un posto di controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile a Ramacca (in provincia di Catania) e la scoperta di cocaina, nascosta all’interno del vano motore dell’auto, hanno fatto scattare l’arresto di due giovani di Licata (nell’Agrigentino).

Il controllo

Impiegati in un servizio, in orario notturno, di contrasto all’illegalità diffusa, i militari hanno sottoposto a controllo un’auto sulla quale viaggiavano due giovani. Un 24enne trovato alla guida con un passeggero di 20 anni. Durante le fasi dell’identificazione, i giovani hanno assunto un atteggiamento insofferente al controllo rispondendo in maniera vaga alle domande dei carabinieri.

La scoperta della cocaina nascosta nel motore dell’auto

I militari hanno avviato le attività di ricerca che hanno permesso di recuperare, all’interno del vano motore, ben occultato e coperto dalle plastiche, un involucro in cellophane sottovuoto con oltre 300 grammi di cocaina. La quantità dello stupefacente e le modalità con cui era stato confezionato e nascosto hanno portato i militari a ritenere che fosse destinato alla cessione a terzi e non all’uso personale. La cocaina è stata quindi sottoposta a sequestro.

Gli arresti

Sulla base degli indizi raccolti, i carabinieri hanno arrestato i due giovani per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. E li hanno posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.