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«Ti sparo»: le minacce di morte alla ex compagna, denunciato un 31enne di Adrano

30/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia ha individuato e bloccato un pluripregiudicato di Adrano (nel Catanese), di 31 anni, dopo le gravi minacce di morte che avrebbe proferito nei confronti dell’ex compagna.

Le minacce di morte alla ex compagna

L’uomo era già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e al provvedimento dell’ammonimento del questore. Una misura disposta nei suoi confronti per atti di violenza domestica. Il 31enne avrebbe ripreso a molestare l’ex con insistenza, manifestandole persino l’intenzione di usare contro di lei una pistola. Secondo quanto riferito dalla vittima ai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, il 31enne, oltre alle pesanti minacce, le avrebbe mostrato l’arma nel corso di una videochiamata.

L’ultimo episodio

Nell’ultima circostanza, i due avrebbero litigato al telefono in modo particolarmente acceso. Al punto tale che il 31enne, dopo pochi minuti, si sarebbe presentato davanti casa dell’ex compagna, accompagnato dal padre, riuscendo a entrare negli spazi condominiali, approfittando della chiusura difettosa del portone. Dopo aver raggiunto il piano dell’appartamento della donna, avrebbe iniziato a bussare violentemente e a sferrare calci e pugni contro la porta, per impaurire la donna. Dopo alcuni minuti, non riuscendo nell’intento, l’uomo sarebbe andato via, ritenendo che la vittima stesse per contattare la polizia.

La denuncia

Effettivamente, la donna ha chiesto aiuto ai poliziotti che, arrivati sul posto, l’hanno rassicurata e accompagnata in commissariato per acquisire la denuncia e mettere insieme tutti gli elementi utili a ricostruire i fatti. Particolarmente spaventata, la donna ha raccontato ai poliziotti dei pregressi episodi di violenza, al punto da temere per la propria incolumità. La squadra volanti del commissariato ha avviato le ricerche dell’uomo, intercettandolo in un Comune limitrofo ad Adrano. Dopo gli adempimenti di rito, il 31enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

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