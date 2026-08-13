Foto di polizia

Operazione della polizia di Stato nel quartiere Librino, a Catania, nell’ambito delle attività di contrasto alla detenzione illegale di armi e al traffico di stupefacenti. Gli agenti della Squadra mobile hanno effettuato diverse perquisizioni in alcuni stabili situati tra viale Moncada e viale San Teodoro, al termine di un’articolata attività info-investigativa.

Sequestrati 625 grammi di marijuana

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 625 grammi di marijuana, suddivisi in due buste. Lo stupefacente è stato trovato all’interno di un appartamento di viale San Teodoro, risultato utilizzato esclusivamente come base logistica per lo stoccaggio della droga. All’interno dell’immobile gli agenti hanno inoltre trovato diverso materiale destinato alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente, tra cui una macchina per il sottovuoto e alcune forbici. Il materiale, secondo quanto emerso dall’attività di polizia giudiziaria, sarebbe compatibile con le attività di conservazione e preparazione della droga.

Trovata anche una carabina artigianale

Durante le perquisizioni è stata inoltre rinvenuta e sequestrata un’arma da fuoco, una carabina artigianale Bolt Action della lunghezza di circa 50 centimetri. L’operazione ha quindi consentito di sottrarre alla disponibilità della criminalità un’arma e un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nell’ambito delle attività condotte dalla Squadra Mobile nel territorio di Librino.