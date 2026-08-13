Foto di Vigili del fuoco Catania

Incendio nella riserva di Fiumefreddo, a fuoco una struttura dismessa

13/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La scorsa notte, nella riserva naturale di Fiumefreddo di Sicilia, un incendio ha interessato una struttura ricettiva dismessa lungo la provinciale 71-I. A intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con la squadra del distaccamento di Riposto, impegnata per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area.

A fuoco il tetto degli edifici

Le fiamme hanno interessato il tetto di due piccoli edifici a un piano, strutture che in passato erano utilizzate come uffici del centro visite della riserva. Gli immobili risultavano però chiusi e inutilizzati dal 2021. A seguito dell’incendio, i locali sono stati inibiti alla fruizione, in attesa degli accertamenti necessari per verificare le condizioni di sicurezza e valutare l’entità dei danni provocati dal rogo. Terminata la fase di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Restano ora da chiarire le cause dell’incendio, che sono attualmente in corso di accertamento.

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