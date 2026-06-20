Librino, chiuso per sette giorni un centro scommesse

Foto di Agente Lisa

La polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un centro scommesse di Librino, ritenuto abituale punto di ritrovo di soggetti con precedenti penali di particolare allarme sociale. Il provvedimento, emesso dal questore di Catania ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, prevede la chiusura dell’esercizio per sette giorni.

I controlli e gli accertamenti

L’atto è stato notificato al gestore dagli agenti del commissariato di Librino, impegnati nelle attività di controllo di bar, pub, sale gioco e centri scommesse finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso di diversi accertamenti effettuati nel tempo, i poliziotti avrebbero riscontrato che il locale, situato nella zona di viale Nitta, era frequentato abitualmente da persone con precedenti per associazione a delinquere, reati contro il patrimonio e la persona, spaccio di sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo.

Sospensione delle autorizzazioni

Sulla base degli elementi raccolti dal commissariato e al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Catania, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la conseguente chiusura temporanea dell’attività. Secondo quanto evidenziato dalla questura, il provvedimento mira sia a tutelare gli esercenti che operano nel rispetto delle regole, sia a contrastare la presenza di soggetti ritenuti pericolosi in luoghi di aggregazione abitualmente monitorati dalle forze dell’ordine.