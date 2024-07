Lentini, ergastolano agli arresti domiciliari viene trasferito in carcere

Da diverso tempo trasgrediva gli obblighi collegati agli arresti domiciliari e per questo motivo è stato trasferito in carcere. Il protagonista è un uomo di 53 anni, condannato per omicidio, che beneficiava di un regime detentivo alternativo per le sue precarie condizioni di salute. Dopo diversi controlli presso la sua abitazione a Lentini, anche in forma congiunta tra carabinieri e polizia, è stata inviata un’informativa all’autorità giudiziaria che ha disposto il trasferimento dietro le sbarre.