Lentini, arrestato il 19enne che ha sparato durante la festa di Sant’Alfio

È stato fermato per il reato di tentato omicidio un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, che è ritenuto l’autore della sparatoria avvenuta a Lentini nel corso della festa di Sant’Alfio, il patrono della cittadina del Siracusano. In quella occasione un 33enne era stato gambizzato. Nel corso delle indagini, portate avanti dagli investigatori del commissariato sotto il coordinamento della procura aretusea, è emerso che lo sparo sarebbe stato esploso al culmine di una lite per futili motivi. Il 19enne era poi riuscito a scappare rendendosi irreperibile. Intercettazioni e pedinamenti hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica del fatto e di rintracciare e arrestare il 19enne. Il giovane, che adesso dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi, è stato portato in carcere dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.