Legge anticrack, recuperati i ritardi. Schifani: «Si punta su reinserimento sociale e lavorativo»

24/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Si è riunito nuovamente oggi, a Palazzo d’Orléans, il tavolo tecnico di monitoraggio sull’attuazione della legge anticrack regionale. Un appuntamento che, come stabilito dalla Presidenza della Regione, avviene con cadenza mensile e che, soprattutto, rappresenta quel presidio permanente grazie al quale nelle ultime settimane si sono potuti superare ritardi e disfunzioni che avevano rallentato la messa a terra della riforma.

Entro dicembre operative le unità mobili

Dalle verifiche illustrate nel corso dell’incontro emerge un quadro in rapido avanzamento. Entro la prima metà di dicembre saranno operative tutte le unità mobili delle nove Asp siciliane, pronte a muoversi nei territori provinciali con servizi di prossimità. A quelle già funzionanti a Palermo, Messina, Siracusa, Ragusa e Catania, si aggiungeranno, infatti, dal primo dicembre i mezzi di Agrigento e Trapani. Mentre dal 15 dicembre toccherà a Enna e Caltanissetta. Catania, inoltre, potenzierà il proprio intervento con altre due unità a fianco di quella già attiva.

«Stiamo mantenendo l’impegno di vigilare sullo stato di attuazione di una legge che abbiamo voluto e che darà serenità a tante famiglie siciliane – sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani -. Ci occupiamo di rintracciare e curare le persone che hanno bisogno di assistenza. Ma non possiamo fermarci al recupero – aggiunge Schifani, che al momento regge ad interim anche l’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali -. Altrettanto fondamentale, infatti, è il reinserimento sociale e lavorativo di chi esce dal percorso di cura. A tal proposito, è imminente la pubblicazione di un avviso del dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali. Quest’ultimo, grazie a 4 milioni di euro del Fse, attiverà nuovi percorsi rieducativi e di reinserimento in collaborazione con i Serd».

Servizio di drop-in gestito dai Comuni

Nel frattempo è stato pubblicato anche il decreto inter-assessoriale, frutto del lavoro congiunto tra gli assessorati della Famiglia e della Salute, che definisce le caratteristiche minime dei servizi di drop in. Parliamo di quei punti di accesso libero alle attività che saranno gestite dai Comuni. Il provvedimento stabilisce criteri di organizzazione, accoglienza, modalità operative e soprattutto la loro distribuzione territoriale, prevedendo almeno una struttura in ogni capoluogo.

Non a caso, durante la riunione si è deciso di avviare un confronto diretto con le amministrazioni dei nove capoluoghi. Poi si proseguirà con i presidenti di Città metropolitane e Liberi consorzi comunali. Completata anche la definizione della rete regionale contro le dipendenze, che vede l’attivazione di nove centri ad alta soglia, uno per ciascuna provincia.

Alla riunione per la legge anticrack regionale erano presenti l’assessore alla Salute Daniela Faraoni, il capo di gabinetto dell’assessorato della Famiglia, Patrizia Valenti, i dirigenti generali dei dipartimenti regionali della Pianificazione strategica, Asoe, Famiglia e Istruzione, oltre ai manager delle Asp siciliane. Il tavolo tornerà a riunirsi tra un mese, proseguendo il lavoro di verifica costante che sta consentendo di mantenere il ritmo e recuperare il tempo perduto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Disinfestazione al liceo Cutelli: studenti con reazioni allergiche, allertati carabinieri e vigili del fuoco
Leggi la notizia

Si è riunito nuovamente oggi, a Palazzo d’Orléans, il tavolo tecnico di monitoraggio sull’attuazione della legge anticrack regionale. Un appuntamento che, come stabilito dalla Presidenza della Regione, avviene con cadenza mensile e che, soprattutto, rappresenta quel presidio permanente grazie al quale nelle ultime settimane si sono potuti superare ritardi e disfunzioni che avevano rallentato la […]

La diga Ancipa in vista dell’inverno: «Fin qui aiutati dalle piogge ma serve trasparenza sulle perdite»
Leggi la notizia

Si è riunito nuovamente oggi, a Palazzo d’Orléans, il tavolo tecnico di monitoraggio sull’attuazione della legge anticrack regionale. Un appuntamento che, come stabilito dalla Presidenza della Regione, avviene con cadenza mensile e che, soprattutto, rappresenta quel presidio permanente grazie al quale nelle ultime settimane si sono potuti superare ritardi e disfunzioni che avevano rallentato la […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze