Legato e preso a bastonate in strada. Tre persone sono finite ai domiciliari a Castelvetrano

Legato e preso a bastonate. I carabinieri della stazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani, hanno arrestato due 42enni e un 34 enne, ritenuti responsabili di una violenta aggressione subita da un uomo lo scorso novembre. Le persone coinvolte sono tutte originarie della Tunisia e sono accusate di lesioni aggravate e minacce e il gip di Marsala ha disposto per loro gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano.

La vittima fu trovata riversa per terra in gravi condizioni e con i piedi legati. Le indagini, anche grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, hanno permesso di far luce sulla vicenda e ricostruire quanto accaduto quella sera. Secondo l’accusa, al culmine di una lite i tre avrebbero legato il connazionale, colpito con dei bastoni e procurandogli gravi lesioni agli arti, alla faccia e al cranio, ferite giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni. A seguito delle rispettive perquisizioni personali e domiciliari, sono stati rinvenuti e sequestrati gli abiti indossati dagli indagati al momento dell’aggressione.