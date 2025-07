Lavoro nero in uno stabilimento balneare a Licata: sequestrati 50 chili di cibo

Tre lavoratori irregolari sono stati trovati in uno stabilimento balneare in contrada Mollarella a Licata, in provincia di Agrigento. Nel corso delle verifiche – eseguite dai carabinieri con il supporto dei colleghi specializzati del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Palermo e del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Agrigento e con la collaborazione dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli – è stata riscontrata anche l’omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti e la mancata informazione e formazione sui rischi.

Per questo motivo, la titolare è stata denunciata per violazioni al Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sono contestate ammende per circa 5000 euro e sanzioni amministrative per circa 4000 euro. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro oltre 50 chili di alimenti risultati privi di tracciabilità e rilevata una variazione non autorizzata della destinazione d’uso di un locale a deposito alimenti, con ulteriori sanzioni per complessivi 3000 euro.