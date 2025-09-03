Lavoro nero nel Messinese: sospeso un cantiere stradale

03/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Impiego di manodopera irregolare in un cantiere stradale nel comune di Patti, in provincia di Messina. Durante un controllo effettuato da ispettori ordinari e tecnici del contingente Inl Sicilia è stato scoperto che la ditta occupava in nero un operaio su tre. Per questo motivo, il cantiere è stato sospeso. L’impresa è stata sanzionata anche per violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro: nel Pos (il piano operativo di sicurezza) mancava la valutazione del rischio microclimatico, e l’area di cantiere è risultata sprovvista di idonea recinzione volta a impedire l’accesso ai non addetti alle lavorazioni. Le sanzioni irrogate, comprensive della sanzione aggiuntiva per la sospensione dell’attività imprenditoriale, ammontano a oltre 5000 euro, cui va aggiunta la maxi-sanzione per lavoro nero.

In un altro cantiere edile, operante nel comune di Falcone (sempre in provincia di Messina), è stato invece sanzionato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori per non avere adottato le opportune azioni di coordinamento e controllo nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in merito alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sanzione irrogata ammonta a poco più di 2000 euro. Gli ispettori hanno anche accertato che un lavoratore non era stato sottoposto a visita medica e un altro non aveva seguito i corsi di formazione obbligatoria. In questo caso, le sanzioni superano i 3000 euro.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]