Catania, chiuso un ristorante in centro per i lavoratori in nero

Due lavoratori in nero sono stati trovati dai carabinieri in un ristorante in centro a Catania. All’interno del locale, durante un controllo, i militari hanno trovato i due impiegati che non erano nemmeno stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Per questo, il titolare – un 50enne catanese – è stato denunciato. Per i lavoratori irregolari, per il proprietario è scattata una multa da 8400 euro. L’attività è stata sospesa fino a quando l’imprenditore non assumerà regolarmente i dipendenti.