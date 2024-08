Nel Messinese i ristoranti di due lidi sono stati chiusi per lavoro nero

Le attività di due ristoranti in lidi della provincia di Messina sono state sospese per lavoro nero. Durante i controlli in uno dei locali, su dieci lavoratori presenti, cinque sono risultati in nero. Sprovvisti di regolare assunzione e degli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza (visite mediche e informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

Per l’impiego irregolare di manodopera, l’attività è stata sospesa. Per la sospensione il titolare ha ricevuto sanzioni amministrative da 2500 euro, altri 9000 euro di multa per il lavoro nero.

In un secondo locale della provincia di Messina, su sette lavoratori, quattro sono risultati occupati in nero. Anche in questo caso l’attività è stata sospesa e al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a oltre 10.000 euro.