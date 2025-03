Lavoro nero a Catania: sospeso un cantiere e chiuso un negozio di abbigliamento

A Catania un cantiere edile è stato sospeso dopo che gli ispettori dell’Inl, durante un controllo, hanno trovato entrambi i lavoratori in nero. Al termine delle verifiche, l’ispettorato del lavoro ha impartito sanzione amministrativa di 2500 euro, relativa alla sospensione, e la maxi-sanzione fino ad un massimo di 7800 euro. Per quanto riguarda il profilo inerente alla salute e sicurezza sul lavoro, è stata elevata una prescrizione per l’omessa applicazione di adeguati parapetti. Gli ispettori hanno sospeso l’attività imprenditoriale del cantiere edile.

Un altro controllo ha interessato, invece, un negozio di oggettistica e abbigliamento. Lì sono stati trovati tre lavoratori, uno dei quali non regolarmente assunto. Essendo stata superata la soglia del dieci per cento di irregolari, è stata imposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. In totale, sono state elevate la sanzione amministrativa di sospensione per 2500 euro e la sanzione fino ad un massimo di 3900 euro. Inoltre, è stata accertata la mancata sottoposizione dei lavoratori presenti a sorveglianza sanitaria, che prevede una sanzione massima pari a 5695 euro.