Lavoro nero nell’Agrigentino: chiusi un panificio, una pasticceria e un caseificio

Lavoratori in nero in caseifici, pasticcerie e panifici in provincia di Agrigento. È il quadro emerso dai controlli effettuati dal personale dell’ispettorato del lavoro nel corso del fine settimana. Durante le verifiche sono stati trovati tre lavoratori in nero e sono state accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, all’interno di un caseificio sono state rilevate la mancata redazione del documento valutazione rischi e la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e della nomina del relativo responsabile. Gli ispettori hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per un importo di 5500 euro, e hanno impartito una prescrizione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In totale, sono state elevate ammende per oltre 4500 euro.

In una pasticceria è stato trovato un lavoratore in nero su due presenti. Motivo per cui è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, per un importo di 2500 euro. Inoltre, è stata impartita una prescrizione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per omessa sorveglianza e omessa formazione/informazione dei lavoratori. Sono state elevate ammende per oltre 5500 euro.

All’interno di un panificio sono stati trovati due lavoratori, entrambi in nero. L’attività è stata quindi sospesa, per un importo di 2500 euro. Gli ispettori hanno impartito una prescrizione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per omessa sorveglianza e omessa formazione dei lavoratori. Le ammende elevate ammontano a 3700 euro.