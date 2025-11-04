Foto di Comune di Catania

Ha ripreso a zampillare la fontana ornamentale del tondo Gioeni, tornata pienamente funzionante e illuminata, dopo i lavori di riqualificazione curati dalla direzione comunale Manutenzioni diretta da Salvo Leonardi. L’opera, realizzata nel 2018 e costata oltre 1 milione di euro, è rimasta spenta per alcuni mesi a causa della grave compromissione del sistema originario di funzionamento, è stata oggetto di una completa rigenerazione. L’intervento di riqualificazione, diretto dal Responsabile Unico del Procedimento Francesco Giuseppe Cannata Lupo è stato realizzato dalla ditta Luxor srl di Valguarnera Caropepe.

La fontana del tondo Gioeni: i lavori nel dettaglio

I lavori alla fontana del tondo Gioeni hanno riguardato, tra l’altro, la realizzazione dell’illuminazione della parete a verde per un’estensione di circa trenta metri su entrambi i lati. Istallato un nuovo quadro elettrico spostato dal vano pompe interrato alla camera di controllo superiore. Disposta la fornitura e il montaggio di nuove elettropompe, la pulitura e il trattamento idrorepellente del marmo rosso Alicante della fontana per ravvivare il colore naturale e garantire la protezione, oltre al ripristino dell’illuminazione interna ed esterna e alla sistemazione delle parti danneggiate e scollate. Completano l’intervento la pulizia della vasca di raccolta e delle camere delle pompe, con specifici trattamenti disinfettanti per garantire l’igiene e la corretta circolazione dell’acqua.