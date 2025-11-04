Foto di Comune di Catania

Terminati i lavori e rimessa in funzione la fontana ornamentale del tondo Gioeni

04/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ha ripreso a zampillare la fontana ornamentale del tondo Gioeni, tornata pienamente funzionante e illuminata, dopo i lavori di riqualificazione curati dalla direzione comunale Manutenzioni diretta da Salvo Leonardi. L’opera, realizzata nel 2018 e costata oltre 1 milione di euro, è rimasta spenta per alcuni mesi a causa della grave compromissione del sistema originario di funzionamento, è stata oggetto di una completa rigenerazione. L’intervento di riqualificazione, diretto dal Responsabile Unico del Procedimento Francesco Giuseppe Cannata Lupo è stato realizzato dalla ditta Luxor srl di Valguarnera Caropepe.

La fontana del tondo Gioeni: i lavori nel dettaglio

I lavori alla fontana del tondo Gioeni hanno riguardato, tra l’altro, la realizzazione dell’illuminazione della parete a verde per un’estensione di circa trenta metri su entrambi i lati. Istallato un nuovo quadro elettrico spostato dal vano pompe interrato alla camera di controllo superiore. Disposta la fornitura e il montaggio di nuove elettropompe, la pulitura e il trattamento idrorepellente del marmo rosso Alicante della fontana per ravvivare il colore naturale e garantire la protezione, oltre al ripristino dell’illuminazione interna ed esterna e alla sistemazione delle parti danneggiate e scollate. Completano l’intervento la pulizia della vasca di raccolta e delle camere delle pompe, con specifici trattamenti disinfettanti per garantire l’igiene e la corretta circolazione dell’acqua.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Appalti truccati nella sanità siciliana: insieme ai politici, anche medici e manager da Siracusa a Palermo
Leggi la notizia

Ha ripreso a zampillare la fontana ornamentale del tondo Gioeni, tornata pienamente funzionante e illuminata, dopo i lavori di riqualificazione curati dalla direzione comunale Manutenzioni diretta da Salvo Leonardi. L’opera, realizzata nel 2018 e costata oltre 1 milione di euro, è rimasta spenta per alcuni mesi a causa della grave compromissione del sistema originario di […]

Corruzione: procura di Palermo chiede gli arresti di Cuffaro e Romano
Leggi la notizia

Ha ripreso a zampillare la fontana ornamentale del tondo Gioeni, tornata pienamente funzionante e illuminata, dopo i lavori di riqualificazione curati dalla direzione comunale Manutenzioni diretta da Salvo Leonardi. L’opera, realizzata nel 2018 e costata oltre 1 milione di euro, è rimasta spenta per alcuni mesi a causa della grave compromissione del sistema originario di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
di

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto […]

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]