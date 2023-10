Lavori sulla Catania-Siracusa: anche la prossima settimana cantieri tra Augusta e Lentini

Proseguono i lavori lungo l’autostrada Catania-Siracusa all’altezza degli svincoli di Augusta e Lentini, in direzione capoluogo etneo. Nello specifico, la zona in questo momento è interessata da interventi di pavimentazione, come fa sapere la società di gestione Anas. Lavori che subiranno delle interruzioni giorno 14 e 15 ottobre, per essere completati tra il 16 e venerdì 20. Per agevolare le operazioni di risanamento del suolo stradale, la prossima settimana l’intera carreggiata rimarrà chiusa in direzione Catania, con deviazione del traffico sulla statale 114.

