Lampedusa, bimbo cade in acqua durante lo sbarco

Un bambino di due anni la scorsa notte è caduto in acqua durante le operazioni di sbarco a Lampedusa, al molo Favarolo. Il peggio è stato scongiurato grazie all’intervento del maresciallo Luigi Coppola, caposquadra della guardia di finanza in servizio all’hotspot di Lampedusa. «Il collega, senza esitare, si è tuffato di notte in mare per salvare il bambino», fa sapere l’unione sindacale italiana finanzieri. Il piccolo, dopo le visite mediche, è risultato in buona salute mentre il maresciallo si è fatto male a un polso. Si tratta «dell’ennesima dimostrazione dell’abnegazione al lavoro di coloro che indossano la divisa delle fiamme gialle», conclude Usif.