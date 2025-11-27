Foto di polizia

Un pomeriggio movimentato tra corso Italia e piazza Europa, a Catania, per una serie di tentati furti. La polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 42 anni che aveva preso di mira diverse auto parcheggiate lungo l’arteria.

I tentati furti e l’inseguimento tra corso Italia e piazza Europa

Uno scorcio di corso Italia, nei pressi del reparto Mobile della polizia

Il ladro è stato sorpreso in pieno giorno dal proprietario di una vettura, che lo ha visto spaccare il finestrino per rovistare all’interno alla ricerca di oggetti da rubare. Subito dopo, l’uomo avrebbe danneggiato un’altra auto e forzato uno scooter, finché le urla della vittima hanno richiamato alcuni poliziotti del decimo reparto Mobile.

Capito di essere stato scoperto, il 42enne ha tentato di fuggire, abbandonando per strada cacciaviti, frangivetro e altri arnesi da scasso poi sequestrati. Braccato dagli agenti e dalla vittima, si è rifugiato in un bar di piazza Europa nel tentativo di confondersi tra i clienti, ma è stato subito riconosciuto e bloccato dagli operatori delle Volanti, giunti in supporto.

Denunce, recuperi e sequestro del materiale rubato

Durante i controlli in zona, i poliziotti hanno trovato anche uno zaino rubato con materiale sportivo, poi riconsegnato al proprietario. Nel frattempo, i proprietari delle due auto danneggiate e dello scooter hanno formalizzato le denunce.

Il 42enne, già noto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione. Su disposizione della procura, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.