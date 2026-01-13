Foto di polizia

Ladri di sigarette in fuga con una macchina rubata, quattro arresti a Caltagirone

13/01/2026

Quattro ladri sigarette sono stati arrestati a Caltagirone dalla polizia di Stato dopo una rapina messa a segno nella notte dell’Epifania ai danni di un tabacchino all’interno di una stazione di servizio. In manette sono finiti quattro giovani catanesi – tre ventenni e un 27enne – tutti con precedenti, intercettati mentre facevano rientro a Catania. A bordo dell’auto, con targa parzialmente coperta, gli agenti delle volanti della questura hanno trovato circa 300 pacchi di sigarette, alcune sigarette elettroniche e il fondo cassa dell’esercizio, per un valore complessivo di circa 5 mila euro.

La segnalazione e l’inseguimento

I ladri di sigarette si erano introdotti nel tabacchino forzando la porta d’ingresso e svuotando scaffali ed espositori, caricando la refurtiva nel bagagliaio. Durante l’azione sono stati notati da un cliente del distributore che, nonostante le minacce ricevute, ha contattato il numero unico di emergenza. Scattato l’allarme, è seguito un lungo inseguimento conclusosi sulla statale 192, dove l’auto è stata bloccata. I quattro sono stati arrestati per rapina e condotti in carcere in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari. La merce e il denaro sono stati restituiti al titolare del tabacchino, che ha formalizzato la denuncia.

