Copiare il metodo dei furti ai bancomat, ma applicarlo a un più umile distributore di sigarette. Era l’idea di tre uomini che hanno tentato un colpo a un tabacchi di via Carlo Forlanini, a Catania, facendo esplodere la macchinetta esterna con un ordigno rudimentale. Un tentativo, però, fallito e concluso con l’identificazione da parte della polizia di due catanesi di 36 e 43 anni, mentre proseguono le ricerche del terzo complice. Il loro botto, infatti, non era passato inosservato, allertando il personale di un istituto di vigilanza che opera nelle vicinanze del tabacchi. Il quale ha subito dato l’allarme. Una volta sul posto, i poliziotti hanno circondato la zona, bloccando le possibili vie di fuga. E trovando i due uomini intenti a rubare soldi e sigarette, mentre un terzo li attendeva in auto, pronto alla fuga. Piano mantenuto, ma da solo: alla vista degli agenti, infatti, l’uomo ha mollato i complici ed è scappato col mezzo. I due identificati, invece, sono stati giudicati con il rito direttissimo: per il 43enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il 36enne ha l’obbligo di dimora e di presentarsi alla polizia giudiziaria.