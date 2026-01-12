Fanno esplodere distributore di sigarette: due arrestati, il terzo scappa abbandonando i complici

12/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Copiare il metodo dei furti ai bancomat, ma applicarlo a un più umile distributore di sigarette. Era l’idea di tre uomini che hanno tentato un colpo a un tabacchi di via Carlo Forlanini, a Catania, facendo esplodere la macchinetta esterna con un ordigno rudimentale. Un tentativo, però, fallito e concluso con l’identificazione da parte della polizia di due catanesi di 36 e 43 anni, mentre proseguono le ricerche del terzo complice. Il loro botto, infatti, non era passato inosservato, allertando il personale di un istituto di vigilanza che opera nelle vicinanze del tabacchi. Il quale ha subito dato l’allarme. Una volta sul posto, i poliziotti hanno circondato la zona, bloccando le possibili vie di fuga. E trovando i due uomini intenti a rubare soldi e sigarette, mentre un terzo li attendeva in auto, pronto alla fuga. Piano mantenuto, ma da solo: alla vista degli agenti, infatti, l’uomo ha mollato i complici ed è scappato col mezzo. I due identificati, invece, sono stati giudicati con il rito direttissimo: per il 43enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il 36enne ha l’obbligo di dimora e di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
Leggi la notizia

Copiare il metodo dei furti ai bancomat, ma applicarlo a un più umile distributore di sigarette. Era l’idea di tre uomini che hanno tentato un colpo a un tabacchi di via Carlo Forlanini, a Catania, facendo esplodere la macchinetta esterna con un ordigno rudimentale. Un tentativo, però, fallito e concluso con l’identificazione da parte della […]

Il deserto dell’Ars: la mappa dell’assenteismo dei deputati
Leggi la notizia

Copiare il metodo dei furti ai bancomat, ma applicarlo a un più umile distributore di sigarette. Era l’idea di tre uomini che hanno tentato un colpo a un tabacchi di via Carlo Forlanini, a Catania, facendo esplodere la macchinetta esterna con un ordigno rudimentale. Un tentativo, però, fallito e concluso con l’identificazione da parte della […]

Il meteo in Sicilia: arriva la neve, persiste ancora il vento
Leggi la notizia

Copiare il metodo dei furti ai bancomat, ma applicarlo a un più umile distributore di sigarette. Era l’idea di tre uomini che hanno tentato un colpo a un tabacchi di via Carlo Forlanini, a Catania, facendo esplodere la macchinetta esterna con un ordigno rudimentale. Un tentativo, però, fallito e concluso con l’identificazione da parte della […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze