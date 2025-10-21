Ladri seriali distruggono la vetrina e rubano in un negozio di Acireale: denunciati

Due ladri seriali sono stati individuati dalla polizia quali autori di un furto commesso ad Acireale, in provincia di Catania. Si tratta di un 25enne e di un 28enne. Entrambi pregiudicati e già gravati di numerosi precedenti proprio per furto. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto presso un’attività di una nota catena di negozi di prodotti per l’igiene e per la casa.

Le indagini sui ladri seriali

I primi accertamenti sono stati effettuati attraverso l’acquisizione delle immagini del sistema di video sorveglianza e hanno consento di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Nello specifico, dalla visione delle registrazioni è emerso che gli autori del furto, dopo aver mandato in frantumi la porta di vetro che consente l’accesso al negozio, si erano introdotti all’interno asportando il registratore di cassa, contenente denaro contante. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica che hanno eseguito accurati rilievi in grado di far emergere impronte digitali lasciate dagli autori del furto durante l’azione criminosa. Le successive analisi hanno consentito di risalire con certezza all’identità dei due.

Per quanto accaduto, gli agenti del commissariato hanno denunciato i due per furto aggravato in concorso. Per i due si valuterà anche l’eventuale applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno ad Acireale. Il danno all’attività commerciale è stato quantificato in circa duemila euro.

