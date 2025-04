Catania, denunciato un ladro seriale: colpi in gioielleria e negozio di abbigliamento

Avrebbe messo a segno due colpi dal valore commerciale di 1000 euro in due negozi del centro storico di Catania. Il ladro seriale è stato riconosciuto e denunciato dalla polizia. Si tratta di un pregiudicato catanese di 52 anni che, in un primo caso, sarebbe riuscito a sfilare a una gioielleria di via Etnea un intero espositore di bracciali, posto sul bancone del negozio.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 52enne avrebbe approfittato di un attimo di distrazione del personale dipendente per appropriarsi di un astuccio di bracciali del valore commerciale di 300 euro, nascosto all’interno di una tasca del cappotto. Poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. La dipendente del negozio, quando si è accorta del furto, ha chiesto aiuto agli agenti che hanno avviato le indagini. Grazie alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno individuato l’uomo, riconoscendolo anche per il suo lungo curriculum criminale. Il 52enne, infatti, annovera diversi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Una volta identificato, l’uomo è stato denunciato.

Nei giorni seguenti, poi l’uomo è tornato in azione in un negozio di abbigliamento del centro storico di Catania, utilizzando lo stesso modus operandi. Dopo essersi guardato intorno, l’uomo avrebbe adocchiato un espositore con diverse polo e felpe del valore commerciale di 700 euro. Appropriatosi della merce, il 52enne si sarebbe diretto verso l’uscita dove, al passaggio dalle barriere antitaccheggio, si è attivato il sistema di allarme. Il responsabile del reparto si è accorto del tentativo di furto ed è riuscito a bloccare il ladro prima che riuscisse a fuggire. Il dipendente ha chiesto l’intervento della polizia. Una volante è arrivata sul posto e ha recuperato la refurtiva che è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Bloccato, il 52enne è stato trovato in possesso di un’arma da taglio che è stata sequestrata dai poliziotti. Anche in questo caso, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto e per porto di armi e oggetti atti a offendere.