Momenti di tensione nel Catanese, dove un carabiniere del nucleo Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania è rimasto ferito durante un intervento. I militari avevano intercettato un’auto con a bordo tre ladri in fuga, iniziando un inseguimento che si è concluso in una stradina stretta. Qui la vettura si è improvvisamente fermata e, quando i carabinieri sono scesi, ha effettuato una brusca retromarcia nel tentativo di investirli.

Il ferimento e la fuga

Durante la manovra, uno dei militari è stato colpito dal veicolo, riportando ferite. Il carabiniere è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato e successivamente dimesso. I tre occupanti dell’auto hanno invece abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Refurtiva e indagini

All’interno dell’auto, gli investigatori hanno rinvenuto la refurtiva di un furto messo a segno poco prima a San Pietro Clarenza. Sono attualmente in corso le ricerche dei responsabili, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto e individuare i tre fuggitivi.