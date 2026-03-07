Foto di Anas

Ispezioni in due gallerie, il 10 marzo chiuso un tratto della Catania-Siracusa

07/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Martedì 10 marzo, dalle 9 alle 18, verrà chiuso al traffico il tratto dell’autostrada Catania-Siracusa compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo zona industriale Nord (fra i chilometri 25,142 e 0,100). Contestualmente, saranno chiuse anche le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Lentini (chilometro11,500).

«La chiusura si rende necessaria a seguito della richiesta pervenuta ad Anas da parte della Commissione Permanente per le Gallerie istituita presso Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) la quale dovrà effettuare delle ispezioni all’interno delle gallerie San Demetrio e San Fratello, entrambe ricadenti lungo l’autostrada CataniaSiracusa». 

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
