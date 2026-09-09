Statale 640 chiusa per incidente mortale tra moto e mezzo pesante

Un incidente mortale è avvenuto nella galleria Caltanissetta della strada statale 640, cosiddetta Strada degli scrittori, verso lo svincolo per l’autostrada A19 Palermo-Catania. Coinvolti nel sinistro sarebbero stati i conducenti di una motocicletta e di un mezzo pesante. La statale è chiusa al traffico: il percorso alternativo prevede l’uscita allo svincolo di Caltanissetta Sud. Con prosecuzione lungo la SS 640 dir e poi sulla SS 626, fino al ricongiungimento con la strada ordinaria.