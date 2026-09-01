Un video pubblicato sui social immortala un uomo mentre scaglia delle frecce dal suo balcone a Isola delle femmine, nel Palermitano. Segnalato ai carabinieri dal sindaco, le indagini sono risalite a un 34enne palermitano, con un vero e proprio arsenale a casa. L’uomo è stato adesso denunciato per getto di cose pericolose. Le immagini da cui sono partite le ricerche mostravano l’uomo lanciare dei dardi dal balcone della propria abitazione, finiti nel giardino di una scuola. Da lì i carabinieri sono risaliti al suo indirizzo ed è scattata la perquisizione. Trovando e sequestrando 7 fionde artigianali di varie dimensioni, un bastone a T, 6 aste in alluminio e legno e 2 frecce artigianali dotate di punta.