Catania, investe un 65enne in scooter e scappa. L’appello dei familiari di Matteo Patti

18/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Matteo Patti è stato investito mentre viaggiava a bordo del proprio scooter, ma il conducente dell’auto coinvolta non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. È quanto accaduto il pomeriggio del 14 maggio scorso al 65enne, ora ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’incidente si è verificato in via Novalucello, all’angolo con via Caboto. Secondo una prima ricostruzione, Patti sarebbe stato travolto da una vettura impegnata in una manovra di sorpasso vietata. «Le sue condizioni sono molto gravi – racconta a MeridioNews il cognato dell’uomo – a causa di una seria lesione midollare».

L’appello della famiglia per rintracciare il pirata della strada

L’uomo, mentre si trovava in sella al proprio scooter, stava effettuando una svolta quando sarebbe stato travolto da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe anche effettuato un sorpasso di diverse vetture in coda prima di impattare contro il mezzo a due ruote. Dopo l’urto, il pirata della strada si è dato alla fuga. «Molte persone hanno visto la targa della macchina e noi vogliamo che chi sa qualcosa parli e si rivolga alle forze dell’ordine», è l’appello dei familiari della vittima, che chiedono collaborazione per risalire all’identità del responsabile.

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