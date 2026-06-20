Palermo, altra intimidazione allo Zen: bottiglie di benzina e richiesta di 5000 euro

20/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nuova intimidazione a esercizi commerciali allo Zen a Palermo. Il titolare del negozio Il barbiere dello Zen in via Ludovico Bianchini ha trovato davanti alla sua attività bottiglie di benzina e la richiesta di 5000 euro. Sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica che saranno utili alle indagini per accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto e per individuare i responsabili del gesto.

Un’altra intimidazione allo Zen di Palermo

Solo qualche giorno fa, la stessa identica scena di intimidazione c’era stata davanti al bar Cherì in via Ignazio Mormino, sempre nel quartiere Zen di Palermo. Anche in quel caso, davanti all’ingresso del locale erano state lasciate alcune bottigliette contenenti benzina e una scritta con la richiesta di 5.000 euro. Il bar era stato anche danneggiato con l’esplosione di un petardo.

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