Catania, lungo inseguimento per catturare un uomo evaso dai domiciliari

È stato riconosciuto, in piazza Duca di Genova, a Catania, in sella allo scooter nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Si tratta di un 59enne che, oltre a violare la misura, ha pensato bene di non fermarsi all’alt della polizia. A bordo del mezzo a due ruote, senza casco e in ciabatte, è fuggito a tutta velocità. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo al viale Africa, quando il malvivente ha fermato lo scooter e ha tentato la fuga a piedi. Decisivo l’utilizzo del teaser.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione e sotto la sella dello scooter sono state scoperte diverse dosi di cocaina e marijuana, pronte per essere spacciate. La droga rinvenuta è stata sequestrata. Altre dosi di marijuana e materiale per il confezionamento sono state trovate a casa del 59enne.