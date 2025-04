Mazara del Vallo, cadono dal tetto di un casolare abbandonato: 14enne morto, grave un 13enne

Due adolescenti sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Un ragazzino di 14 anni (L.T. sono le sue iniziali) è morto sul colpo per l’impatto dopo la caduta da un’altezza di circa venti metri. L’altro giovanissimo che era con lui, un amico di 13 anni della comunità tunisina mazarese, è rimasto ferito in modo molto grave ed è stato portato all’ospedale Abele Ajello dove si trova ricoverato in condizioni gravissime con la prognosi ancora riservata. Secondo quanto emerso finora dalle prime informazioni, l’episodio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sul lungomare San Vito, non distante dal Mahara hotel.

L’edificio dal quale i due adolescenti sono caduti è l’ex caserma dei vigili del fuoco di Mazara del Vallo. Un immobile che, oramai da anni, si trova in condizioni di abbandono. Stando a quanto emerso, sarebbe stato il ragazzino rimasto ferito a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che i due ragazzi si siano arrampicati sull’immobile e, per cause che sono ancora in fase di accertamento, sarebbero caduti da un’altezza di circa venti metri.